بالأسماء.. إصابة 9 في انقلاب "ربع نقل" على طريق طواحين الذهب بأسوان

أصيب 8 مواطنين في انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الصداقة القديمة في أسوان، صباح اليوم السبت، وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة الصداقة القديمة، وتحديدًا عن طريق طواحين الذهب، وإصابة 9 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الأسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

انتقال الجهات الأمنية إلى مكان الحادث

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينتها ورفع اثاره من الطريق لحماية المارة والحفاظ على ارواحهم، واتخاذ اللازم.

جميع المصابين سودانيين الجنسية

وبالمعاينة المبدئية والتحريات الأولية تبين أن المصابين جميعهم سودانيين الجنسية وهم: بدر الدين حسن أدريس، عمره ٣٩ سنه، وإصابته اشتباه ما بعد الارتجاج، واسامة أدم موسى، عمره ٢٦ سنة، وإصابته كسر باليد اليمني، وصلاح أنور صلاح، عمره ٢٥ سنه، وإصابته بالصدر، وكي دموي، ومبارك محمد محمد أدم، عمره ٢٣ سنة، وإصابته شبه كسر بالقدم اليسرى، وايمن مصطفى كرم الله، ٤٥ سنة، وإصابته كسر بالفقرات العنقية، ومالك ادريس عبدالله، ٣٨ سنة، وإصابته اشتباه كسر بالحوض، وإبراهيم الوكيل سليم، ٤٠ سنة، وإصابته اشتباه كدمات بالجسم، وماجد تايه، ٢٧ سنة، وإصابته اشتباه كسر بالقدم الأيسر، وحسن عبدالله ابازيد، ٢٣ سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم، بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

جدير بالذكر أن شهدت محافظة أسوان خلال الآونة الأخيرة عدد من حوادث السير بمناطق متفرقة داخل حدود المحافظة والتي كانت تسفر عن وقوع مصابين، بالإضافة إلى بعضها حقق عدد وفيات أيضًا.