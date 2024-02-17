انطلاق فعاليات "صحتك.. امسك فيها" لتوعية طلاب المدارس في أسوان

تواصل هيئة الرعاية الصحية بأسوان حملة "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك" للتوعية بأهمية تنظيف الأسنان ونشر الوعي الصحي بين المواطنين، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي، مدير هيئة الرعاية الصحية بأسوان.

وكشفت الدكتورة هبة الله حجاجي، مدير إدارة التوعية والمبادرات، أن الحملة تستهدف طلاب المدارس بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني لنشر الوعي الصحي بينهم.

تفاصيل حول الحملة

وتتضمن الحملة تنظيم ندوات تثقيفية للطلاب حول الطرق الصحيحة لغسل الأسنان وأهمية غسيلها منذ مرحلة الطفولة، وذلك في الوحدات الصحية والمدارس، بالإضافة إلى الميادين الرئيسية وأماكن تجمع المواطنين.

كما يتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب، والذي يشمل فحص الأسنان وقياس مستوى السكر وضغط الدم.

وكانت حملة "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك"، قد انطلقت في مطلع شهر يناير الماضي، وتستمر حتى 22 فبراير الجاري.

وفي سياق آخر كان قد عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا لتقييم أداء الاستثمار داخل عاصمة الإقتصاد الإفريقى، والحلول المقترحة للنهوض بهذا الملف الذى يلقى إهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

جاء ذلك ضمن رؤية مستقبلية مستنيرة تساهم فى تحويل أسوان لقاعدة وبوابة لحركة التجارة نحو الأسواق الإفريقية والدولية.

حضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور حسن الشقطي، المستشار الاقتصادي للمحافظة، وأيضًا الدكتورة عبير عبد النبى مدير الاستثمار.

تفاصيل حول الاجتماع

وأثناء الاجتماع، أكد اللواء أشرف عطية، أننا نسعى جاهدين للاستغلال الأمثل للمزايا النسبية التى تمتلكها أسوان، ولاسيما فى ظل توافر كافة المقومات الإقتصادية من ثروات تعدينية ومحجريه ومصادر متعددة للطاقة، والبنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات بما يمثل وسائل جذب قوية ومتنوعة للفرص الإستثمارية فى كافة المجالات.

ولفت إلى أنه يتم تقديم مختلف التسهيلات والتيسيرات، كما يتم تذليل أى معوقات بالشكل الذى يساهم فى جذب المستثمرين، وبالتالى تنفيذ مشروعات جديدة، وخاصة كثيفة العمالة، لخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى.

فعاليات الحملة

فعاليات الحملة

فعاليات الحملة