سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في البورصة العالمية

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 سؤال زاد البحث عنه عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وذلك من قبل الملايين من المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم في المعدن النفيس خاصة مع حالة التذبذب الذي يشعر بها السوق المحلي حاليا.

سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

يجيب الدستور عن تساؤلات المواطنين حول كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 حيث جاءت أسعار تداول معدن الذهب وفقا لكافة الأعيرة بدون مصنعية كما يلي:-

سجل جنيه الذهب من في محلات الصاغة المصرية

البيع 29080 جنيه.

الشراء 28800 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 4154.25 جنيه.

الشراء 4114.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3808 جنيه.

الشراء 3771.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3635 جنيه.

الشراء 3600 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3115.75 جنيه.

الشراء 3085.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2423.25 جنيه.

الشراء 2400 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

أسعار الذهب عالميا بالدولار

سجلت أسعار الذهب في بورصة نيويورك اليوم السبت الموافق 17 فبراير 2024 ما يلي:-

سجل أونصة الذهب والتي تزن نحو 31.1 جرام

البيع 2014$.

الشراء 2013$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 24 في بورصة نيويورك

البيع 64.60 دولار.

الشراء 64 دولار

سجل جرام الذهب من عيار 21 في بورصة نيويورك

البيع 65.53 دولار.

الشراء 56 دولار

سجل جرام الذهب من عيار 18 في بورصة نيويورك

البيع 48.45 دولار.

الشراء 48 دولار.

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