أسعار ياميش رمضان 2024.. وموعد أول أيام الشهر الكريم

أسعار ياميش رمضان 2024 محور اهتمام الملايين من الأسر المصرية حاليا منذ استطلاع هلال شهر شعبان 1445 حيث يرغب الكثيرين في شراء كافة مستلزمات الشهر الكريم من السلع الغذائية والياميش الرمضاني والبروتين الحيواني والداجني الذي يكفي كافة أفراد الأسرة طوال الشهر الكريم.



أسعار ياميش رمضان 2024



جاءت أسعار ياميش رمضان 2024 على قائمة أولويات الأسر المصرية في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق بفعل أسعار الدولار في السوق الموازي وهى كما يلي:-



يتراوح سعر كيلو التمر من 40 - 150 جنيه.

يتراوح سعر كيلو التين المجفف من 60 - 150 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الخوخ المجفف من 50 - 120 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الزبيب من 80 - 250 جنيه.

يتراوح سعر كيلو القراصيا من 40 - 120 جنيه.

يتراوح سعر لفة قمر الدين من 25 - 30 جنيه.

يتراوح سعر المشمش وزن 200 جرام من 40 - 149 جنيه.

يتراوح سعر التمر الهندي وزن 300 جرام من 20 - 38 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الزبيب التركي من 200 - 220 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الزبيب الإيراني من 200 - 240 جنيه.

يتراوح سعر علبة تمر وزن 700 جرام من 50 - 70 جنيه.

يتراوح سعر التين المجفف وزن 250 من 100 - 126 جنيه.

يتراوح سعر رول قمر الدين وزن 400 جرام من 100 - 110 جنيه.







يتراوح سعر كيلو الفستق من 350 جنيه إلى 600 جنيه.

يتراوح سعر كيلو البندق من 200 جنيه إلى 450 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الكاجو من 300 جنيه إلى 650 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللوز من 250 جنيه إلى 550 جنيه.

يتراوح سعر كيلو عين الجمل من 220 جنيه إلى 400 جنيه.



موعد أول أيام شهر رمضان 2024 -1445



يأتي شهر رمضان المبارك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي قام بها المعهد القومي للبحوث الفلكية بمدينة حلوان يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2024 حيث يتم استطلاع هلال الشهر الفضيل من خلال اللجنة الشرعية ويتم عرض تقاير الاستطلاع على دار الإفتاء لتحديد غرة الشهر الكريم ويتم الإعلان من خلال مؤتمر صحفي يحضره رجال الدين والدولة.

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