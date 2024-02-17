أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 17-2-2024

تتصدر أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 17-2-2024 كافة محركات البحث حاليا مع اقتراب شهر رمضان ورغبة الملايين من ربات البيوت في معرفة أسعار بيع الطيور بمختلف أنواعها لتخزينها قبل بداية الشهر الكريم للتفرغ للصلاة والعبادة والطاعة طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 17-2-2024

نعرض للقراء من خلال التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 17-2-2024 في كافة محافظات الجمهورية سواء للتجار في المزارع أو للمستهلكين في المحلات التجارية حيث جاءت الأسعار كما يلي:-

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 95 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 140 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 145 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 95 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 105 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 75 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت البلدي الحر في الأسواق المصرية نحو 7.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت المشعر في الأسواق المصرية نحو 8.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الهجين في الأسواق المصرية نحو 8.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الروزي في الأسواق المصرية نحو 20 جنيه.

سجل سعر الكتكوت التسمين في الأسواق المصرية نحو 20.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الفيومي في الأسواق المصرية نحو 14.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الجميزة في الأسواق المصرية نحو 17.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو البيور في الأسواق المصرية نحو 16.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام في الأسواق المصرية نحو 35.45 جنيه.



أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي نحو 35 جنيه.

سجل سعر كيلو البط المولارد نحو 34.75 جنيه.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي نحو 28 جنيه.

سجل سعر كيلو البط البكيني نحو 18 جنيه.

سجل سعر كيلو البط الشريفان نحو 28 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

سجلت بورصة الدواجن اليوم السبت 17-2-2024 في كافة محافظات الجمهورية ارتفاع بقيمة 5 جنيهات في كافة أنواع الطيور وذلك بسبب الإقبال على الشراء في موسم شهر رمضان المبارك واستعداد كافة الأسر المصرية للشهر الكريم وتخزين السلع الغذائية المختلفة من بينها البروتين الداجني.