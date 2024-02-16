"اتحاد المنتجين": انفراجة فى أسعار الدواجن والبيض قبل رمضان

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه من المتوقع أن تحدث انفراجة في أسعار الدواجن والبيض مع تحسن الأحوال الجوية وتوافر الخامات والأعلاف خلال الفترة المقبلة قبل شهر رمضان، حيث سيزداد الإنتاج وستنخفض الأسعار مع دخول دورات تسمين جديدة؛ كما أنه مع تحسن الأحوال الجوية يقل النافق ويزيد المعروض ويحدث توازن في الأسعار للدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، لـ"الدستور"، إنه لا يوجد أي شكل من أشكال الاحتكار والتخزين للدواجن، ومع توفير الخامات ستقل التكلفة وسيزداد الإنتاج، ومن المتوقع انخفاض الأسعار مع دخول دورات جديدة وخفض تكلفة الخامات، مشيرًا إلى أن نقص اللحوم والأسماك في الأسواق جعل هناك تكالبا وضغطا على الدواجن، مشددًا على ضرورة توفير العملة من النقد الأجنبي من البنوك.

وأوضح "الزيني" أن المستورد من اللحوم من دولة الهند انخفض بنسبة 50%، كما أن الوارد من السودان انخفض أيضًا بنسبة 80%، وكذلك الأسماك، وبالتالي هناك ضغط من المستهلك على الدواجن، مشيرًا إلى أن الدورات الجديدة من تسمين الدواجن مستمرة وأن الإنتاج من الدورات الجديدة أفضل من الدورات السابقة، ومن المتوقع توازن الأسعار، ومع قلة النافق يحدث زيادة في الإنتاجية ومع تراجع أسعار الخامات سيكون هناك انخفاض في التكلفة ما يشجع على الإنتاج.

من جهته، قال الدكتور إياد حرفوش، عضو اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن والبيض مرتبطة بسعر الأعلاف والدولار، ومع انخفاض أسعار الدولار ستنخفض أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج، وبالتالي انخفاض أسعار المنتج من الدواجن والبيض في الأسواق.