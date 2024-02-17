أذكار الصباح اليوم السبت 17-2-2024

دعاء الصباح اليوم السبت 17-2-2024 المستجابة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الساعات الأولى من الليل لرغبة الملايين من المسلمين في مختلف دول العالم في إحياء ساعات الليل المتأخرة طمعا في رضا الله سبحانه وتعالى.

دعاء الصباح مكتوب

يتناول التقرير التالي دعاء الصباح.. اليوم السبت 17-2-2024 المستجابة الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسعادة والسكينة القلبية والشفاء والتوفيق في الدنيا والتي جاءت كما يلي:-

اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي وتكشف بها همي وغمي.. وتغفر بها ذنبي وتصلح بها أمري.. وتغني بها فقري.. وتذهب بها شري.. وترفع بها همي وغمي.. وتشفي بها سقمي.. وتقضي بها ديني.. وتجلو بها حزني.. وتجمع بها شملي.. وتبيض بها وجهي.

اللهم أرزقني رزقا لم أتوقعه.. خير لم أفكر فيه.. تحقيق أمنيات ظننت يوما أنها مستحيلة.. واستجابة دعوات أكررها دائما.. ربي وفقني وسخر لي.. ويسرني أمري ووفقني إلى ما تحبه وترضاه.. اللهم اعفو عني وأرحمني.. وأرض عني وهب لي ما أتمنى وما أريد.

اللهم إني أسألك أن تسوق إلينا من الرزق ما يغنينا.. وتنزل علينا من بركاتك ورحمتك ما يكفينا.. وتدفع عني من النعم ما يؤذينا.. وترزقني من العافية ما يشفينا.. وتبارك لنا في ذريتنا وأهالينا.. وتدخلنا في نعيم جناتك أجمعين.. اللهم زدنا نورا في الوجه وسعة في الرزق.



اللهم إني أصبحت أشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.. إنك أنت الله لا إله إلا أنت.. وحدك لا شريك لك.. وأن محمد عبده ورسوله.. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا.. واغفر ذنوبنا.. واشرح صدورنا.. واكفنا شر ما في الغيب.. واختم بالصالحات أعمالنا.

اللهم اهدني فيمن هديت.. وعافنا فيمن عافيت.. وتولنا فيمن توليت.. وبارك لنا فيما أعطيت.. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.. أنه لا يذل من واليت.. ولا يعز من عاديت.. تبارك ربنا وتعاليت.. لك الحمد على ما قضيت.. ولك الشكر على ما أعطيت.. استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك.