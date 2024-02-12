أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 12-2-2024 مكتوبة

يحرص المسلمين مع بداية يومهم على المداومة على قراءة الأذكار والأدعية، ويكثر التساؤل على أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 12-2-2024 عبر جوجل، فيشعرون فيها بالهدوء والسكينة والقيام بالاختلاء من التعبير عن كل ما سيسكن قلبهم من أمنيات ورغبات.

أذكار الصباح اليوم الإثنين 12-2-2024

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 12-2-2024.

«اللهم مع فجر هذا اليوم أسألك بنعمتك السابغة التي أنعمت بها ‏‏عليّ‏، وبلائك الذي ابتليتني، وبفضلك الذي أفضلت علي أن تدخلني الجنة‏، يارب ادخلنى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب».

«اللهمّ لك الحمد أنت قيّوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنّة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق والساعة حق، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء».

أذكار الصباح اليوم

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير مابعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.

رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

دعاء للمتوفين

اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيه.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم اغفر لجدتي وارحمها واعف عنها اكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقِّها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأسكنها فسيح جناتك وارزقها النظر إلى وجهك الكريم واحشرنا معها في جنتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إنى الله بصيرًا بالعباد"، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم

دعاء دخول الامتحان

اللهمّ قد فوّضت أمري إليك، وتوكلت عليك انت حسبي وملجأي يا ربّ العالمين، اللهمّ سهّل عليّ كل صعبٍ ووفقني إلى الخيرة من أمري، إنّك أنت ذو الفضل العظيم.

دعاء ختم القرآن

اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان، ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزُجَّ في قفاه في النار، يا واحد يا قهار، اللهم تقبل.

اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة التي ختمنا فيها القرآن، وفي جميع الليالي لما تحب وترضى.

يا رب انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الذل إلى العز، يا ذا الجلال والإكرام، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم يا قادر يا مقتدر.

دعاء دخول المسجد

وعن دعاء دخول المسجد والخروج منه، فقد روى الترمذي -وقال الألباني: صحيح- عن فَاطِمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ». وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ».