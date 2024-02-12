الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الإثنين 12-2-2024 مكتوبة

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يحرص المسلمين مع بداية يومهم على المداومة على قراءة الأذكار والأدعية، ويكثر التساؤل على أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 12-2-2024 عبر جوجل، فيشعرون فيها بالهدوء والسكينة والقيام بالاختلاء من التعبير عن كل ما سيسكن قلبهم من أمنيات ورغبات.

أذكار الصباح اليوم الإثنين 12-2-2024

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الإثنين 12-2-2024.

«اللهم مع فجر هذا اليوم أسألك بنعمتك السابغة التي أنعمت بها ‏‏عليّ‏، وبلائك الذي ابتليتني، وبفضلك الذي أفضلت علي أن تدخلني الجنة‏، يارب ادخلنى الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب».
«اللهمّ لك الحمد أنت قيّوم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنّة حق والنار حق، والنبيون حق، ومحمد حق والساعة حق، اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء».

أذكار الصباح اليوم

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.
رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير مابعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده.
رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.
رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

دعاء للمتوفين

اللهم أفسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة اللهم أعذه من عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيه.

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم اغفر لجدتي وارحمها واعف عنها اكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقِّها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأسكنها فسيح جناتك وارزقها النظر إلى وجهك الكريم واحشرنا معها في جنتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأفوض أمري الى الله إنى الله بصيرًا بالعباد"، والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم

دعاء دخول الامتحان

اللهمّ قد فوّضت أمري إليك، وتوكلت عليك انت حسبي وملجأي يا ربّ العالمين، اللهمّ سهّل عليّ كل صعبٍ ووفقني إلى الخيرة من أمري، إنّك أنت ذو الفضل العظيم.

دعاء ختم القرآن

اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان، ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزُجَّ في قفاه في النار، يا واحد يا قهار، اللهم تقبل.
اللهم وفقنا في هذه الليلة المباركة التي ختمنا فيها القرآن، وفي جميع الليالي لما تحب وترضى.
يا رب انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الذل إلى العز، يا ذا الجلال والإكرام، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا حي يا قيوم يا قادر يا مقتدر.

العد التنازلى بدأ.. موعد شهر رمضان 2024 وأهم الأدعية للشهر الكريم

موعد بداية شهر رمضان 2024 في مصر وأبرز الأدعية المستجابة

دعاء دخول المسجد

وعن دعاء دخول المسجد والخروج منه، فقد روى الترمذي -وقال الألباني: صحيح- عن فَاطِمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ». وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ».

أدعية مستجابة أذكار الصباح اليوم الإثنين أذكار الصباح اليوم الصباح اليوم الاثنين 12-2-2024 ادعية الصباح

مواد متعلقة

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2024.. أفضل الأدعية المستحبة

باقي من الزمن 4 أيام.. أفضل الأدعية المستحبة ليلة الإسراء والمعراج

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: قتلى وجرحى من الاحتلال سقطوا فى كمين بخان يونس (فيديو)

للجرام والسبيكة.. سعر الذهب فى مصر اليوم الإثنين 12-2-2024

أول تعليق من حماس على عملية رفح

كواليس عملية رفح.. الاحتلال يستعيد محتجزين

حالة الطقس اليوم الإثنين 12-2-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يقتحم قرية بيت دجن شرقى مدينة نابلس (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح