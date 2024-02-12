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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعر كرتونة رمضان 2024..  وما هى محتوياتها

كرتونة رمضان
كرتونة رمضان

كرتونة رمضان 2024 هى مجموعة من السلع الغذائية التي تحتاج لها الأسر المصرية طوال شهر رمضان، وتعرض الهايبر ماركت كرتونة رمضان قبل بداية الشهر بعدة أسابيع ويختلف سعرها حسب محتوياتها، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر كرتونة رمضان 2024  وما هى محتوياتها.

سعر كرتونة رمضان 2024

يختلف سعر كرتونة رمضان 2024 حسب محتوياتها، ولكن ارتفعت أسعارها مقارنة بسعر كرتونة رمضان 2023 مع ارتفاع أسعار كافة السلع الغذائية بفرق كبير من العام الماضي، وتبدأ أسعار كرتونة رمضان 2024 بداية من 150 جنيه، وإذا ضمت محتويات كرتونة رمضان لحوم مثل الدواجن أو اللحوم فقد يصل سعرها إلى 1000 جنيه مع وصول سعر كيلو اللحم إلى 450 جنيه في بعض الجزارات، وتخطي سعر كيلو الدجاج 100 جنيه.  

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ما محتويات كرتونة رمضان 2024؟

تأتي محتويات كرتونة رمضان بسعر 150 جنيه « زجاجة زيت خليط “750 مللي”-  ظرف سمنة “350 جرام”- 2 كيس مكرونة “350 جرام”-  كيس أرز “900 جرام”-  فول “350 جرام” -  كيس سكر “كيلو”-  باكو شاي “40 جرام ».

وتشمل محتويات كرتونة رمضان بسعر 200 جنيه « كيس أرز “كيلو” -  كيس سكر “كيلو” -  كيس مكرونة “350 جرام” -  ظرف صلصة “50 جرام”-  زجاجة زيت خليط “600 مللي”-  سمن ” 350 جرام” -  باكو شاي ناعم “40 جرام “-  كيس فول “500 جرام”.

وتشمل محتويات كرتونة رمضان  بسعر 250 جنيه  « كيس أرز ” كيلو”-  كيس سكر “كيلو”- 3 كيس مكرونة “350 جرام”-  زجاجة زيت خليط “750مللي”-  سمن ” 350 جرام”- 2 باكو شاي ناعم “40 جرام  -  3 ظرف صلصة “50 جرام”-  كيس فول “500 جرام”- 1 كيس عدس “500 جرام -   كيلو بلح »

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