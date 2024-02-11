«تحيا مصر» يطلق قوافل «أبواب الخير»: مليون كرتونة غذائية لـ5 ملايين مواطن

أطلق صندوق «تحيا مصر»، أمس، قوافل مبادرة «أبواب الخير» لتوفير المواد الغذائية الجافة لنحو ٥ ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية، لتخفيف العبء عن كواهل المواطنين.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق «تحيا مصر»، إن مبادرة «أبواب الخير» تجسد استراتيجية الصندوق فى تعزيز دور المسئولية المجتمعية، وحشد جهود مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال وأصحاب الأيادى البيضاء، لرعاية الأسر الفقيرة فى المناطق الأكثر احتياجًا، وتعكس أيضًا روح التكاتف وقيم الخير والعطاء بين المواطنين وتسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى المجتمع.

وأكد «عبدالفتاح»، أنه يجرى إطلاق قوافل مبادرة «أبواب الخير» تباعًا إلى محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن أولى قوافل المبادرة انطلقت اليوم إلى محافظات القاهرة والجيزة وقنا والأقصر وأسوان.

وأضاف أن مبادرة «أبواب الخير» تستهدف توفير نحو مليون كرتونة، بما يعادل ١٢ ألفًا و٣٠٠ طن تقريبًا من المواد الغذائية الجافة، لتحصل كل أسرة على كرتونة قوامها ١٢ كيلو، وتحتوى على ٥ كيلو أرز و٣ كيلو مكرونة و٢ كيلو سكر وعبوة زيت وعبوة شاى ونصف كيلو فول تدميس وكيلو بلح، إضافة إلى البروتين من الدواجن واللحوم، لتصل إلى الأسر الأولى بالرعاية، اعتمادًا على قواعد بيانات الأسر المستهدفة لدى الصندوق، إذ جرى تحديد الأسر المستحقة من خلال أبحاث ميدانية؛ للوصول إلى كل المستحقين فى كل القرى والنجوع، خاصة فى المناطق النائية بأنحاء الجمهورية.

وأشار إلى حدوث نقلة نوعية فى دور وإنجازات الصندوق، خلال العشر سنوات الماضية، من خلال خبرات متراكمة اكتسبها من تنفيذ العديد من المبادرات فى مختلف المجالات، ليصبح مصدر إلهام للعديد من المهتمين بشأن الإنسانية والعمل الخيرى.

وجاءت المبادرة بالتعاون بين صندوق «تحيا مصر» ووزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من قطاعات التنمية المستدامة بالبنوك والشركات، وأكثر من ١٠٠ مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى، على رأسها «بيت الزكاة والصدقات المصرى» و«حياة كريمة» و«الأورمان» و«مصر الخير» و«الجمعية الشرعية» و«أشرقت الخيرية» و«تحسين أوضاع المرأة» و«صلاح الدين» و«البر والتقوى» و«شباب النيل» و«خير دمياط» وعدد من الجمعيات القاعدية بالمحافظات.