سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 17-2-2024

سعر الريال السعودي اليوم السبت 17-2-2024 مقابل الجنيه المصري من أكثر الكلمات التي تتصدر محركات البحث مع اقتراب موسم عمرة شهر رمضان المبارك والتي يرغب الملايين من المسلمين في كافة محافظات الجمهورية في أدائها خلال العام الحالي 1445/2024.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17-2-2024

يمكن متابعة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 17-2-2024 في كافة البنوك المصرية وفقا للوحة التعاملات المالية التي يتم تحديثها باستمرار من خلال نشرة الخدمات التي يقدمها “الدستور” للقراء على مدار اليوم حيث جاءت أسعار صرف العملة السعودية كما يلي:-

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وصل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري إلى نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الريال السعودي في بنك مصر نحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية عند مستوى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي على مستواه في البنك التجاري الدولي CIB عند 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

يتداول بنك كريدي اجريكول الريال السعودي بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال السعودي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك البركة الإسلامي وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس يتداول الريال السعودي في عمليات الشراء بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك HSBC سجل الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المتحد وصل الريال السعودي إلى 8.22 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

في بنك الإمارات دبي الوطني سجل الريال نحو 8.18 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار، ما يعادل 3 ريالات للدولار الواحد وذلك منذ عدة سنوات وفقا للبنك المركزي السعودي، والذي يصدر بيانات بثبات العملات الأجنبية في كافة المملكة أمام الريال السعودي.