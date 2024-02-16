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مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن.. بكام عيار 21 النهاردة

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

مع اقتراب موعد الزواج والمناسبات السعيدة يشغل بال الكثير معرفة أسعار الذهب اليوم في مصر الآن عبر جوجل، حيث شهد سعر الذهب وجود استقرارا ملحوظًا في حلول مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024 بآخر انخفاض سجله بالأمس، إذ أن سيطر على سعر المعدن الأصفر وجود ثبات وهدوء حتى الآن، وذلك على الانخفاضات الطفيفة التي قد سجلها في تعاملات الصباح.

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن

وفى السطور التالية، ينشر «الدستور» آخر تحديثات سعر الذهب بالسوق المحلي، طبقا لخبير المشغولات أمير رزق، وأيضا سعر الذهب عالميًا في بداية تعاملات اليوم الجمعة، 16 فبراير 2024.

سعر الذهب في مصر 

سعر الذهب عيار 24 اليوم الجمعة 16 فبراير 2024

سجّل سعر الذهب عيار 24 في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 16 فبراير: قيمة 4137 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 16 فبراير 2024

سجّل سعر الذهب عيار 21 في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 16 فبراير: مبلغ 3620 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 16 فبراير 2024

سجّل سعر الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 16 فبراير: مبلغ 3103 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 16 فبراير 2024

سجّل سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 16 فبراير: قيمة 28960 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب عالميًا في منتصف تعاملات اليوم الجمعة 16 فبراير: مبلغ 1990 دولارًا للأونصة.

سعر الذهب اليوم الجمعة 16-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

تحديثات آخر التدوالات| سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

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سعر الذهب اليوم الجمعة 16-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

 

سعر الذهب btc اليوم في مصر 

 

سعر سبيكة الذهب في مصر اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

ارتفع سعر سبيكة الذهب (وزن 1 جرام) في مصر لتسجل 4143 جنيه، بما سيعادل نحو 133.64 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5

وحقق سعر سبيكة الذهب (وزن 2.5 جرام) ارتفاعا عند 10.357.5 جنيه، بما يعادل نحو 334.09 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام

صعد سعر سبيكة الذهب (وزن 5 جرام) في مصر لمستوى 20.715 جنيه، وذلك بما سيعادل نحو 668.18 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام

 زاد سعر سبيكة الذهب (وزن 10 جرام) اليوم الجمعة عند 41.430 جنيه، بما سيعادل نحو قيمة 1336.37 دولار.

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