جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 17-2-2024 العالمية والمحلية

يتصاعد البحث عن جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 17-2-2024 من قبل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مختلف دول العالم، حيث يرغبون في الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوريات العالمية والمحلية المقامة حاليا في مختلف دول العالم ويتنافس فيها أفضل لاعبي رياضة كرة القدم.

مواعيد مباريات اليوم السبت 17-2-2024

يمكن معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 17-2-2024 من خلال موقع الدستور الإلكتروني في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وتهم قطاعا عريضا من المواطنين، حيث جاءت مواعيد المباريات كما يلي:

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة نادي برينتفورد ضد نادي ليفربول في تمام الساعة 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي بيرنلي ضد نادي آرسنال في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي نيوكاسل ضد نادي بورنموث في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي فولهام ضد نادي أستون فيلا في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي توتنهام فورست ضد نادي وست هام في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي نوتيغهام ضد نادي وست هام في تمام الساعة 6:00 مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي توتنهام ضد نادي وولفرهامبتون في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي مانشستر سيتي ضد نادي تشيلسي في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.



مباريات الدوري الإسباني

موعد مباراة نادي أتلتيكو مدريد ضد نادي لاس بالماس في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي أوساسونا ضد نادي قاش في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي سيلتا فيغو ضد نادي برشلونة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي فالنسيا ضد نادي إشبيلية في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات الدوري الإيطالي



موعد مباراة نادي نابولي ضد نادي جنوي في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي هيلاس فيرونا ضد نادي يوفنتوس في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نادي أتالانتا ضد نادي ساسولو في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة مباريات اليوم

حصلت مجموعة قنوات بين سبورت القطرية Bein Sports على حقوق البث المباشر للمباريات السابقة حيث جاءت احداثيات الضبط كما يلي:-

قناة بين سبورت القطرية Bein Sports

القمر الصناعي:- نايل سات.

التردد:- 11013.

استقطاب:- أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل تصحيح الخطأ:- 2/3.