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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

موعد قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك (2022/2023)

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

مازال البحث عن موعد قمة نهائي كأس مصر المرتقبة بين الأهلي والزمالك، نسخة الموسم الماضي (2022/2023)، هو الشغل الشاغل لجميع عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة وجماهير القطبين بصفة خاصة.

ويأتي ذلك، بعد نجاح نادي الزمالك في عمل تغيير شامل لجلد الفريق والتعاقد مع 11 لاعب دفعة واحدة، أي فريق بالكامل، حيث يأتي قائد نادي بيراميدز السابق عبدالله السعيد، على رأس هذه التعاقدات، فضلا عن ضم بعض نجوم الأهلي السابقين، أمثال أحمد حمدي وناصر ماهر.

بينما نجح الأهلي، في ضم الثلاثي محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد ووسام أبو علي.

لذلك تنتظر جماهير القطبين “الأحمر والأبيض”، المباراة بفارغ من الصبر، لرؤية الصفقات الجديدة لكلا الفريقين على أرض الواقع.

موعد قمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك (نسخة 2022/2023)

من المقرر إقامة قمة نهائي كأس مصر المنتظرة بين الكبيرين الأهلي والزمالك، يوم 8 مارس المقبل، بعد تعديل موعد المباراة، على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، (نسخة 2022/2023).

وتقام المباراة بالمملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات موسم الرياض.

القنوات الناقلة لقمة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك (نسخة 2022/2023)

تنقل قمة نهائي كأس مصر المنتظرة من جميع عشاق الساحرة المستديرة بمختلف انتماءاتهم، بين الكبيرين (الأهلي والزمالك)، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت (نسخة 2022/2023).

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مشوار الأهلي والزمالك بكأس مصر (نسخة 2022/2023)

واستهل المارد الأحمر رحلة الدفاع عن لقب كأس مصر، بالفوز على منتخب السويس بهدف نظيف في دور الـ32، ثم الداخلية بهدفين نظيفين بدور الـ16، والمصري البورسعيدي 2/1 في دور الثمانية، وأخيرا إنبي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

أما الزمالك، فنجا من مفاجأة فريق بروكسي المدوية بريمونتادا مثيرة بنتيجة 3/2 في دور الـ32، وفاركو 3/1 في دور الـ16، والمقاولون العرب 6/1 في دور الثمانية، وأخيرا بيراميدز عن طريق ضربات الجزاء 4/3، عقب انتهاء الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 3/3.

وتجدر الإشارة إلى أن النادي الأهلي يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس مصر برصيد 38 بطولة، كان آخرها نسخة 2021/2022، على حساب بيراميدز بنتيجة 2/1، في سهرة رمضانية كروية خلال شهر أبريل الماضي 2023.

ويلي المارد الأحمر غريمه التقليدي الزمالك، برصيد 28 بطولة، كان آخرها نسخة (2020/2021)، على حساب منافسه اللدود الأهلي، في يوليو 2022، بنتيجة 2/1.

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