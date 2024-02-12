اتحاد الكرة يكشف هوية حكم نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك

كشف مسئولو اتحاد الكرة هوية الحكم الذى سيدير مباراة نهائى بطولة كأس مصر، التي تقام فى مدينة الرياض السعودية يوم 8 مارس المقبل بين الأهلي والزمالك.

وأكد محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام، أن حكم مباراة نهائى كأس مصر سيكون مصريا، بعد نجاح التحكيم المصرى فى بطولة أمم افريقيا بكوت ديفوار بشكل ملفت للنظر أمام العالم، رافضا فكرة تعيين طاقم اجنبى فى هذه الفترة التى تشهد تألق التحكيم المصري.

وأضاف، أن هناك حكاما مصريين يستطيعون، التواجد فى كأس العالم المقبل 2026، وأنه يضمن ذلك.

وقال فاروق فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع إبراهيم فايق: "أمين عمر ومحمد معروف هم الأقرب للتواجد فى كأس العالم المقبل 2026 بعد النجاحات الأخيرة، وسيكونوا فى المعسكرات المقبلة استعدادا للمونديال.

وظهر الحكام المصريين بصورة رائعة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة وكان أدار محمود عاشور المباراة النهائية أمس بين كوت ديفوار ونيجيريا كحكم فيديو VAR، ونال الجميع سواء حكام الساحة أو المساعدين وحكام الفار، إشادة جماعيىة خلال البطولة.

وعلى الأرجح سيكون الثنائى أمين عمر ومحمد معروف متواجدين فى مباراة نهائى كأس مصر، كنوع من التكريم لهما، وفى ذات الوقت دعم قوى لبدء مرحلة معسكرات النخبة للحكام؛ استعدادا للمشاركة فى نهائيات كأس العالم 2026.

وأعلن اتحاد كرة القدم بشكل رسمي إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودية.

وكشف اتحاد الكرة بشكل رسمي عن موعد المباراة، والتي من المقرر إقامتها 8 مارس المقبل .

وأكد اتحاد الكرة أن إقامة المباراة بين الأهلي والزمالك بالسعودية يأتي ضمن العلاقات التاريخية بين البلدين.