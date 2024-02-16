الجمعة 16 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مباريات

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-2-2024

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم المصريون بمتابعة جدول مباريات اليوم وذلك للدوري المصري أو الدوريات الأجنبية التي تنقل مباراياتهم عبر القنوات المشفرة، وتنقل هذه القنوات اليوم الجمعة عدد من مباريات كرة القدم الهامة تنقلها الدستور في التقرير التالي. 

مواعيد مباريات اليوم

يواجه نادي أهلي جدة نادي الأخدود اليوم الجمعة في ختام الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة “SSC Sports”، وهي قناة رياضية سعودية تملك حقوق بث الدوري السعودي.

"كولر" و"ربيعة" يتحدثان اليوم في مؤتمر صحفي عن مباراة شباب بلوزداد الجزائري

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

تقام اليوم مباراة الأهلي و شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وذلك في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة “بي إن سبورتس 6” المشفرة، وهي الناقل الرسمي للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تُذاع المباراة عبر قناة “أون تايم سبورتس” الأرضية، وهي الناقل الحصري لمباريات الأهلي في مصر.

وتعد هذه المواجهه هي الثانية بين الأهلي وشباب بلوزداد، بعد أن تقابل الفريقين في الجولة السابقة والثالثة، وانتهت المباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة التعادل السلبي.

ومن المتوقع أن يشارك في مباراة الأهلي و شباب بلوزداد، محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول في خط الدفاع، مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية في خط الوسط، وحسين الشحات ومحمود كهربا وموديست في الهجوم، وفي حراسة المرمى مصطفى شوبير.

القنوات الناقلة مباريات اليوم 

تنطلق اليوم الجمعة الجولة 25 من الدوري الإيطالي «الكالتشيو»، للموسم الحالي (2023- 2024)، وتقام اليوم الجمعة عدة مباريات تأتي كالتالي: 

يواجه فريق تورينو فريق ليتشي الساعة  8 مساءً بتوقيت القاهرة.

يواجه فريق إنتر ميلان فريق ساليرنيتانا الساعة  10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل  قنوات أبو ظبي الرياضية مباريات الدوري الإيطالي الكالتشيو للموسم الحالي 2023- 2024.

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