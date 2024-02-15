الخميس 15 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الدورى المصرى اليوم.. جدول مواعيد مباريات الخميس 15 فبراير 2024

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يستعد الإسماعيلي وسيراميكا كليوبترا لمواجهتهما الحاسمة اليوم الخميس ضمن مباريات الدوري المصري والتي تستحوذ على اهتمام قطاع  كبير من عشاق كرة القدم. 

ننشر في التقرير التالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 فبراير 2024 وعلى رأسها مباريات  الدوري المصري بين بلدية المحلة ومودرن فيوتشر وكذلك الإسماعيلي وسيراميكا.
 

مواعيد مباريات الدوري المصري  

مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 19:00

مباراة بلدية المحلة ومودرن فيوتشر الساعة 16:00

مواعيد مباريات كأس العالم 2024| كرة شاطئية

مباراة إسبانيا - كرة شاطئية وإيران - كرة شاطئية الساعة 20:00

مباراة الإمارات - كرة شاطئية ومصر - كرة شاطئية الساعة 18:30

مباراة تاهيتي - كرة شاطئية، والأرجنتين - كرة شاطئية الساعة 16:00

مباراة الولايات المتحدة - كرة شاطئية وإيطاليا - كرة شاطئية الساعة 14:30

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

مبتراة الخليج والاتفاق الساعة 19:00

مباراة  أبها  والتعاون الساعة  16:00

دورى أبطال آسيا| جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-2-2024

نتائج مباريات اليوم الأول من الدورة المجمعة الثانية بدوري كرة القدم للأقزام

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

مباراة ميلان وستاد رين الساعة 22:00

مباراة بنفيكا وتولوز الساعة 22:00

مباراة سبورتنج براجا وكاراباج أجدام الساعة 22:00

مباراة لانس وفرايبورج الساعة 22:00

مباراة شاختار دونتسك وأولمبيك مارسيليا
الساعة 19:45

مباراة يانج بويز وسبورتنج لشبونة الساعة 19:45

مباراة فيينورد وروما الساعة 19:45

مباراة جالاتا سراج  وسبارتا براج الساعة 19:45

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

مباراة أياكس وبودو/جليمت الساعة 22:00

مباراة شتورم جراتس وسلوفان براتيسلافا الساعة  22:00

مباراة سيرفيتي ولودوجوريتس رازجراد الساعة 22:00

مباراة رويال يونيون سان جيلواز وآينتراخت فرانكفورت الساعة 22:00

مباراة أولمبياكوس وفرينكفاروزي الساعة 22:00

مباراة مولده  وليجا وارسو الساعة 22:00

مباراة ريال بيتيس ودينامو زغرب الساعة 22:00

مباراة مكابي حيفا وجنت الساعة 22:00

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

مبارسباهان  والهلال الساعة 18:00

مباراة نافباخور والاتحاد الساعة 16:00

مباراة أولسان هيونداي وفينتفوريت كوفو
الساعة 12:00

مواعيد مباريات البطولة المغربية الاحترافية إنوي

مباراة شباب المحمدية ويوسفية برشيد الساعة 21:00

مباراة مولودية وجدة واتحاد طنجة الساعة 19:00

مواعيد مباريات الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى

مباراة مولودية البيض ووفاق سطيف الساعة 16:30

مواعيد مباريات دوري نجوم قطر

مباراة الأهلي والسد الساعة 19:00

مباراة معيذر والدحيل الساعة 17:00

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-2-2024 في الدوري المصري وأبطال القارات والقنوات الناقلة

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جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 13 /2 /2023 والقنوات الناقلة

مباريات مواعيد مباريات الدورى المصرى مباريات الدورى الاوروبي مباريات كأس العالم مباراة الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا

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