السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نتائج مباريات اليوم الأول من الدورة المجمعة الثانية بدوري كرة القدم للأقزام

منتخبنا الوطني لألعاب
منتخبنا الوطني لألعاب القوى البارالمبي

انتهت مباريات اليوم الأول من الدورة المجمعة الثانية بالدوري العام لكرة القدم للأقزام للموسم الرياضي 2023-2024، والتي أقيمت على ملاعب أندية سيتي كلوب السلام.

أسفرت مباريات اليوم الأول عن النتائج التالية:
البنك الأهلي 2-0 كفر سعد لعدم حضور فريق كفر سعد.
شرم الشيخ 7-0 الأهلي الملاحة
البنك الأهلي 8-0 نجوم السادات
نجوم السادات 2-0 كفر سعد لعدم حضور فريق كفر سعد.
الأقصر 1-8 أسوان

ويشهد شهر فبراير العديد من البطولات والفعاليات البارالمبية القوية والمهمة على الصعيدين المحلي والدولي على النحو التالي:

ألعاب القوى
يشارك منتخبنا الوطني لألعاب القوى البارالمبي في بطولة الجائزة الكبرى فزاع الدولية لألعاب القوى، في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 7 إلى 16 فبراير الجاري.

كرة السلة على الكراسي المتحركة
الدوري العام لكرة السلة على الكراسي "الدورة المجمعة الأولى" على ملاعب جامعة المنيا، خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير.

كرة القدم للأقزام
يبدأ الدوري العام لكرة القدم للأقزام "الدورة المجمعة الثانية"، في نادي سيتي كلوب السلام 10 فبراير الجاري.

كرة القدم للصم
تنطلق مباريات الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى لكرة القدم للصم للموسم 2023-2024، يوم 16 فبراير الجاري، وتقام  المباريات يوم الجمعة من كل أسبوع على ملاعب الأندية المشاركة في الدوريين.

السباحة البارالمبية
تقام بطولة الجمهورية للناشئين للسباحة البارالمبية في نادي الصيد يومي 19 و20 من فبراير الجاري.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

لكرة القدم للأقزام الدورة المجمعة الثانية منتخبنا الوطني لألعاب القوى البارالمبي سيتي كلوب السلام لدوري العام لكرة القدم للأقزام

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