الجمعة 09 فبراير 2024
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رياضة

وزير الرياضة يُشيد بحرص النشء على المشاركة في البرنامج التدريبي "junior volunteers"

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحرص النشء على المشاركة في البرنامج التدريبي لأعضاء فريق متطوعي junior volunteers، مؤكدًا أنهم يمثلون أمل المستقبل وقادة المجتمع القادمين. 

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة، فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء فريق متطوعي junior volunteers بحضور 85 من النشء، للمرحلة العمرية من 13 - 18 عاما، لإعداد وتدريب فرق متطوعين للنشء والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء "الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين "، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومكتب الأمم المتحدة للتطوع. 

بناء جيل شاب متميز وملتزم

وأكد “صبحي” أن هذا البرنامج يهدف إلى بناء جيل شاب متميز وملتزم بالمسئولية الاجتماعية، وأن الوزارة تحرص علي توفير الفرص المناسبة للنشء لتطوير مهاراتهم وقدراتهم القيادية، بهدف بناء مستقبل أفضل لمصر وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد. 

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ويهدف البرنامج إلي إعداد وتدريب فرق من المتطوعين من النشء يكون مسئولا عن تنظيم وتنفيذ الفعاليات الخاصة بالنشء، في اطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتنمية الوعي المجتمعي لدي النشء وتفعيل دورهم لخدمة الوطني، بالإضافة إلى التوعية بالمهارات الشخصية والقدرات التنظيمية ومواجهة الأزمات والكوارث وحل المشكلات، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الندوات والورش التفاعلية خلال الفترة من 7 وحتي 10 فبراير الجاري.

ويعد فريق" junior volunteers "، أول فريق متطوعين للنشء، وتم الاستعانة بهم في تنظيم اولمبياد الطفل المصري تحت رعاية رئيس الجمهورية وحملة إفطار صائم بالتعاون مع "مصر الخير".

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