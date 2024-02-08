الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"صحة غزة": 130 شهيدًا خلال 24 ساعة.. و400 بالضفة والقدس منذ "طوفان الأقصى"

اسعافات غزة
اسعافات غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة في القطاع، راح ضحيتها 130 شهيدًا، و170 جريحًا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 

وأضافت الوزارة - في بيان صحفي اليوم - "أنه بموجب التحديث الأخير، ترتفع حصيلة الشهداء إلى 27840 والجرحى إلى 67317، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي.. موضحة أن هذا العدد لا يتضمن آلافًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. 

"تضامن المنوفية": عبور شاحنتين محملتين بـ60 طن دقيق من معبر رفح إلى غزة

400 شهيد في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي

وعلى صعيد متصل، ذكر مركز المعلومات الفلسطيني "مُعطى"، أن حصيلة الشهداء في الضفة الغربية والقدس المُحتلتين بلغت 400 شهيد منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم. 

txt

"الصحة الفلسطينية" تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ27840 شهيدًا و67317 مصابًا


وأوضح المركز أن 95 شهيدًا سقطوا في جنين، و74 في طولكرم، و54 في الخليل، و46 في نابلس، و38 في رام الله، و33 في القدس المحتلة،  فيما استشهد 24 في طوباس، و16 في قلقيلية، و9 في بيت لحم، و8 في أريحا، و3 في سلفيت. 
وتشهد الضفة الغربية والقدس تصاعدًا في عمليات المقاومة والتصدي للاقتحامات اليومية للاحتلال بالاشتباك والمواجهات.

وزارة الصحة فى قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي حصيلة الشهداء قطاع غزة وصول طواقم الإسعاف مركز المعلومات الفلسطيني

مواد متعلقة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

مدينة الأنقاض.. 50 يومًا على صمود تاريخى أمام الاحتلال فى غزة (ملف)

مدبولى من البرلمان: تراب سيناء عزيز على المصريين.. وما يحدث فى غزة سيسهم فى تقويض أمن واستقرار المنطقة

سيناريوهات اليوم التالى.. غزة بعد الحرب: تصور غربى لتدويل إدارة القطاع.. ومصر صاحبة رؤية لاستعادة الحق الفلسطينى

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"