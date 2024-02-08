فتح باب الترشح لجائزة الإيسيسكو - حمدان للتطوع فى تطوير المنشآت التربوية 2024

أعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، عن فتح باب الترشح للدورة الرابعة من جائزة الإيسيسكو - حمدان للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي 2024.

وتُمنَح الجائزة البالغة قيمتها 300 ألف دولار أمريكي لثلاثة فائزين من الجهات الخيرية والمؤسسات التطوعية والمانحين والمتبرعين، الذين أسهموا في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، حيث يحصل كل فائز على 100 ألف دولار أمريكي، يتم توظيفها في تطوير المشروع الفائز أو استحداث مشروعات تربوية جديدة، إضافة لحصول الفائزين على درع تقديري.



ويمكن التقدم للجائزة من خلال الترشح الذاتي أو الترشح بالتزكية من جهة أخرى، وذلك في موعد أقصاه 28 أغسطس من العام الجاري.

وأفادت الإيسيسكو- في بيان اليوم الخميس- بأن لجنة الفرز ستختار الاستمارات المقبولة، قبل إحالتها إلى لجنة تحكيم دولية تقيمها وتختار الفائزين وتعتمد النتائج، ليتم ختاما تسليم الجوائز في حفل رسمي ينظم بالتعاون بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ومنظمة الإيسيسكو.



تأتي الجائزة، التي تأسست عام 2017 بدعم من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، في إطار الشراكة والتعاون بين الإيسيسكو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية؛ بهدف تحفيز وتكريم القائمين على المبادرات التطوعية والأعمال الخيرية في مجال التعليم، وتشجيع الجهود التطوعية من أجل تطوير منشآت تربوية جديدة، إلى جانب النهوض بالبنى التحتية التعليمية والمنشآت التربوية في العالم الإسلامي.