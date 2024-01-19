أصغر أعضاء "ستر وعافية" لـ"الدستور": التطوع يكسبني مهارات جديدة

«متطوعون لخدمة كبار السن » كان هذا المبدأ الذي التف حوله أطفال الكشافة خلال فعاليات اليوم الثاني من مبادرة "ستر وعافية"، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في مركز شباب نوال عثمان، بمساكن نوال عثمان بمدينة 6 أكتوبر.

وحرص الأهالي على حضور الفعاليات، التي نظمتها الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالإضافة للعديد من الخدمات أبرزها القوافل الطبية والتوعوية، وتوزيع الملابس على أهالي منطقة مساكن نوال عثمان.

وأوضح محمد وليد، متطوع في صفوف الكشافة وطالبًا بالصف الثاني الإعدادي لـ “الدستور”، أن مهمته بالمبادرة تتمثل في تنظيم الفعاليات واستقبال المرضى المستحقين للرعاية من أهالي مساكن نوال عثمان خاصة كبار السن وإرشادهم إلى أماكن العيادات لتلقى الرعاية بالإضافة لغرف تلقي العلاج.

وقال "محمد" إن التطوع يكسبه مهارات وقدرات مختلفة بالإضافة إلى التعرف على أشخاص جديدة، داعيًا إلى ضرورة مشاركة الصغار والكبار في التطوع لخدمة وبناء المجتمع.

يأتي ذلك في ظل جهود اليوم الثاني لمبادرة ستر وعافية التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في منطقة مساكن نوال عثمان في مدينة ٦ أكتوبر.

التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة الـ27

وأطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المرحلة الـ27 من قوافل «ستر وعافية» الأهالي في مركز شباب نوال عثمان، في مدينة 6 أكتوبر، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للتحالف.

وعرضت إحدى الجمعيات الأهلية التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، الملابس لعرضها وتجهيزها لتقديمها إلى المواطنين الوافدين على المبادرة للحصول على خدماتها، التي تضمنت القوافل الطبية والترفيهية للأهالي.

ويقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في مركز شباب نوال عثمان العديد من الخدمات يأتي في مقدمتها القافلة الطبية والتي تضم 10 تخصصات هي (باطنة– جلدية– نساء– أسنان– رمد– أطفال– أنف وأذن) للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وكذلك خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.