الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: مصر لها الدور الأكبر بين الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية (فيديو)

مواطن
مواطن

يواصل المصريون على مدار شهرين من الحرب الإسرائيلية على غزة، التأكيد مرارًا وتكرارًا على دعمهم لكل ما يتخذه  الرئيس عبدالفتاح السيسي من قرارات للدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط الاحتلال لتهجير سكان القطاع وتصفية القضية الفلسطينية.

 

مواطنة: فخورة بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

مندوب مصر يشيد بمواقف جوتيريش وشجاعته فى الدفاع عن القضية الفلسطينية

 

يرى ياسر عرفات، أحد المواطنين، أن مصر لها  الدور الأكبر بين الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية نكبة 48، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل مطار العريش قبلة لمختلف دول العالم المؤيدة للقضية الفلسطينية لإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح لقطاع غزة المحاصر برًا وبحرًا من قوات الاحتلال الصهيوني.

 

وأضاف أنه مع قرارات الرئيس السيسي حول فكرة التهجير بسبب الخطر الكبير الذي سيحل على أمن مصر القومي، وإنهاء القضية الفلسطنية إلى الأبد، متابعًا أن مصر وشعبها يؤيدون قرارات القيادة السياسية المصرية حول القضية الفلسطينية، وداعمين للمقاومة وللأهالي في قطاع غزة.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

 

وقامت الدولة المصرية، خلال وقت وجيز، بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام.

 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته، 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين، الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة، استمرار العمليات العسكرية يمكن أن تخرج عن السيطرة.

القضية الفلسطينية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي سكان القطاع الحرب الإسرائيلية غزة

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