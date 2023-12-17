الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطنة: فخورة بالدور المصري تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

المواطنة امل
المواطنة امل

قالت إيمان محمود، مواطنة مصرية، إنها تتابع الأحداث التي تدور في قطاع غزة التي تجاوزت الشهرين من الاعتداءات المتواصلة من الاحتلال والذي لم يراعي أن هناك بشر يعيشون في هذا القطاع بينهم أطفال ونساء وكبار السن فقاموا بهمجية لا مثيل لها بالاعتداء عليهم وقتلهم ولا يزال يواصلون بطشهم على مسمع ومرأى من العالم.

أضافت أنها فخورة بدور مصر في هذه القضية إزاء هذه الأحداث حكومة وشعبا فالشعب المصري والفلسطيني أشقاء لا يمكن أن يفترقا وتظل قضايا العرب هي قضايانا.

الرئيس السيسي يدعم القضية الفلسطينية 

وحرص الرئيس السيسي على توجيه مجموعة من التحذيرات للمجتمع الدولي، خلال قمة القاهرة للسلام، التي عقدت يوم السبت الماضي، بالعاصمة الإدارية؛ لبحث تطورات الأوضاع في فلسطين. 

وأطلق الرئيس السيسي، خلال كلمته 5 تحذيرات تضمنت رفضًا تامًا للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى سيناء، وأن تصفية القضية الفلسطينية تنهي حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، واتساع رقعة الصراع يهدد استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة واستمرار العمليات العسكرية يمكن أن يجعلها تخرج عن السيطرة.

قطاع غزة غزة الإحتلال الإسرائيلي السيسي القضية الفلسطينية

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