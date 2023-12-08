الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مندوب مصر يشيد بمواقف جوتيريش وشجاعته فى الدفاع عن القضية الفلسطينية

السفير أسامة عبدالخالق
السفير أسامة عبدالخالق

أشاد السفير أسامة عبدالخالق، مندوب مصر في الأمم المتحدة، بنزاهة مؤسسات الأمم المتحدة، وعلى رأسهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأثنى على شجاعته في الدفاع عن المواثيق الأممية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال عبدالخالق، خلال جلسة لمجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "سنقف بجواركم طالما استمر وفاؤكم بواجباتكم وحفاظكم على قيم الأمم المتحدة".

ولفت إلى أن العدوان أدى لنزوح 1.5 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، وهي كارثة إنسانية غير مسبوقة تحيط بشعب أعزل، وسط عجز المجلس لمدة شهرين عن أداء واجبه بوقف إطلاق النار. 

مندوب مصر مندوب مصر في الأمم المتحدة جوتيريش القاهرة الإخبارية العدوان

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