الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل أمريكا لدى الأمم المتحدة: واشنطن تؤيد بقوة السلام الدائم فى المنطقة

ممثل أمريكا لدى الأمم
ممثل أمريكا لدى الأمم المتحدة

قال ممثل أمريكا لدى الأمم المتحدة، إن واشنطن تؤيد بقوة السلام الدائم في المنطقة ووقف إطلاق النار بشكل فوري، معربًا عن قلقه بشأن تجدد العنف على الخط الأزرق.

وأضاف نائب مندوب روسيا، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على إسرائيل احترام القوانين الدولية خلال الحرب في قطاع غزة والسماح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية، بجانب توفير إسرائيل التدابير الأمنية اللازمة للمدنيين والنازحين في قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن واشنطن السلام الدائم وقف إطلاق النار الخط الأزرق القوانين الدولية قطاع غزة

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