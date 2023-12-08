نائب مندوب روسيا: إسرائيل تستهدف تهجير الفلسطينيين ويجب العمل معًا لوقف معاناتهم

قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إنه يجب العمل صفًا واحدًا لوقف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرًا إلى ضرورة اعتماد مشروع القرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف نائب مندوب روسيا، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تستهدف تهجير الفلسطينيين من غزة وجعل الحياة في القطاع غير مستقرة، مشيرًا إلى أن منظومة الرعاية الصحية في قطاع غزة تنهار والمستشفيات تحولت إلى ساحة للمعارك.

وأوضح أن لدينا مؤشرات حول استهداف متعمد لمنشآت تحميها القوانين الدولية في قطاع غزة، منوهًا إلى أنه على الاحتلال مسئولية إيصال المقومات الأساسية للحياة إلى السكان في قطاع غزة.

وأعلن عن رفضه أي مخططات لتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة ودفعهم نحو الجنوب.