مندوب فلسطين: الاحتلال ينشئ مناطق آمنة وهمية فى غزة

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، إن الاحتلال الإسرائيلي يدعي إنشاء مناطق آمنة وهمية في غزة ويقصف النازحين إليها، مؤكدًا أنه لا مكان آمنًا في قطاع غزة.

وأضاف مندوب فلسطين، اليوم الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في غزة، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يستهدف إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة غزة وجعل الحياة مستحيلة في القطاع، بجانب استخدامه سياسة تخويف وترهيب كل من يدافع عن سيادة القانون، مشيرًا إلى ضرورة إعلاء القانون لحماية الأرواح المدنية في قطاع غزة.

وأوضح مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، أن معظم ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من المدنيين، مؤكدًا أنه يجب حماية المدنيين والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.