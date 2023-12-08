الجمعة 08 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السفير ماجد عبد الفتاح: 70 دولة تؤيد القرار العربي لوقف إطلاق النار الفوري فى غزة

السفير ماجد عبد الفتاح
السفير ماجد عبد الفتاح

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن هناك قرابة 70 دولة تؤيد مشروع القرار العربي لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن هناك تزايد في تأييد مشروع القرار العربي ومن الممكن أن يصل إلى 100 دولة في الساعات المقبلة.

وقبل قليل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في قطاع غزة سيؤجل لعدة ساعات.

وأمس الخميس، قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي لممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن الضغط على الولايات المتحدة يتم من خلال استخدام الآليات المتاحة، مؤكدًا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فتح الباب بخطابه الذي قدّمه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.

القاهرة الإخبارية الامم المتحدة الجامعة العربية مشروع القرار العربي وقف إطلاق نار قطاع غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: استشهاد طبيبة و11 من عائلتها إثر قصف بحى الشجاعية

“القاهرة الإخبارية”: تأجيل تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة لساعات

"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات تظهر نقل الاحتلال أسرى فلسطينيين فى وضع مزرٍ (فيديو)

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعترض هدفًا جويًا من لبنان

ترحيب دولى بمقترح السيسى بإقامة دولة فلسطينية "منزوعة السلاح" (فيديو)

العاهل الأردني يبحث مع بايدن هاتفيًا سبل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لغزة دون تأخير

عادل حمودة: دعوات صهيونية لإعادة النظر فى نظرية للأمن الإسرائيلى

البيت الأبيض: ما يحدث فى البحر الأحمر مشكلة عالمية تتطلب "حلاً دوليًا"

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى لمباراة شباب بلوزداد الجزائرى.. مفاجأة فى الهجوم

“القاهرة الإخبارية”: تأجيل تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة لساعات

أعراض وأسباب التبول أكثر من مرتين ليلًا في فصل الشتاء

عاجل.. "تنظيم الاتصالات" يغرم المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه

حاولوا تحريره فسقطوا قتلى.. كواليس معركة الفجر بين القسام وجنود الاحتلال

عاجل.. تفاصيل وفاة الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمى فى بنها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

إعلام مصر

جلال حمام

تحالف الأحزاب.. اتفاق نادر على رئيس مصر

محاسن السنوسي

المرأة المصرية زينة العُرس الانتخابى

منى رجب

المرأة المصرية.. وانتخابات الرئيس

حسين دعسة

سر الاتصال بين الملك عبدالله الثانى والرئيس جو بايدن

د. محمد عفيفي

عبدالناصر فى الفالوجة

ماجد حبته

أقوى أدوات جوتيريش

بسنت حسن

الاستحقاق الانتخابى

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار": الاحتلال يستولي على أراضي بلدة جبع شمال شرق المحتلة

الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت