السفير ماجد عبد الفتاح: 70 دولة تؤيد القرار العربي لوقف إطلاق النار الفوري فى غزة

أكد السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن هناك قرابة 70 دولة تؤيد مشروع القرار العربي لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأوضح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن هناك تزايد في تأييد مشروع القرار العربي ومن الممكن أن يصل إلى 100 دولة في الساعات المقبلة.

وقبل قليل، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في قطاع غزة سيؤجل لعدة ساعات.

وأمس الخميس، قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي لممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة نقلته قناة القاهرة الإخبارية، إن الضغط على الولايات المتحدة يتم من خلال استخدام الآليات المتاحة، مؤكدًا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فتح الباب بخطابه الذي قدّمه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.