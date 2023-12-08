الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية”: تأجيل تصويت مجلس الأمن على وقف إطلاق النار بغزة لساعات

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها الآن، بأن تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في قطاع غزة سيؤجل لعدة ساعات.

وفي وقت سابق، أكد أسامة عبدالخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال مؤتمر صحفي لممثلي المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أصدقاءنا في الإمارات يعملون على مشروع قرار للوقف الفوري لإطلاق النار، كما أننا تفاعلنا مع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الأيام العشر الماضية من أجل استجابة إنسانية معززة للفلسطينيين في غزة لفتح كل المعابر بالكامل، مشيرًا إلى أنه يجب أن تقوم الأمم المتحدة بزيادة التدفق للمساعدات الإنسانية. 

القاهرة الإخبارية مجلس الأمن الدولي تصويت مشروع قرار وقف إطلاق النار قطاع غزة

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