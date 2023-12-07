ترحيب دولى بمقترح السيسى بإقامة دولة فلسطينية "منزوعة السلاح" (فيديو)

عرضت القاهرة الإخبارية عبر شاشتها تقريرًا كشفت من خلاله أن مقترح الرئيس السيسي بإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح مع وجود قوات دولية مؤقتة يلقى قبولًا في الأوساط الدولية، لافتًا إلى أن مستقبل قطاع غزة وكيفية وقف الحرب الحالية هو الشغل الشاغل ليس فقط لكل المنطقة، لكن للمجتمع الدولي بأكمله.

وأكد تقرير القناة الإخبارية، أن إدارة الرئيس الأمريكي ترى أن المقترح أفضل حل مطروح على الطاولة، لإنهاء الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية وفق صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

ونوهت إلى أن تقرير الصحيفة الأمريكية، أكد أن مصر مثلما تلعب حاليًا دورًا رئيسيًا في غزة من خلال إدخال المساعدات الإنسانية وقيادتها جهود الوساطة للإفراج عن المحتجزين، فإنه سيكون لها دورها في تشكيل مستقبل القطاع، مشيرًا إلى أن مسئولي إدارة بايدن أمضوا أسابيع في صياغة خطة متعددة المراحل لما بعد حرب غزة تدور حول كيفية إعادة السلطة الفلسطينية للقطاع.

وتابعت بوليتيكو في تحليلها أن المقترح الذي وضعه الرئيس السيسي هو أفضل الخيارات المتاحة لمستقبل القطاع، التي دمرت آلة الحرب الإسرائيلية الحالية بنيتها التحتية، وقتلت آلاف الأشخاص وشردت أكثر من مليون شخص.

وأوضح التقرير أن كثيرًا ما أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية وضرورة وضع أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وضرورة وقف مخططات التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

وتابع الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح مقترح عملي لا تفرضه مصر على الفلسطينيين؛ لأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن اقترحه 2016، وفي 2017 أعاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية نفس الطرح، في إشارة إلى رغبة فلسطينية لإقامة دولتهم حتى لو كانت منزوعة السلاح.

وتقول بوليتيكو إن فريق بايدن يضغط على إسرائيل منذ بداية الحرب لوضع خطة لما بعد نهاية الصراع، حيث يؤكد مسئولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تريد تجنب حدوث فراغ في الحكم والأمن في غزة بعد نهاية الحرب.