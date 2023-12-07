العاهل الأردني يبحث مع بايدن هاتفيًا سبل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لغزة دون تأخير

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مع الرئي الأمريكي جو بايدن، هاتفيًا سبل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية إلى قطاع غزة دون تأخير؛ وذلك حسبما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد العاهل الأردني للرئيس الأمريكي رفضه لأية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه، محذرًا بايدن من محاولات فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

وأوضح العاهل الأردني لبايدن، أن التصعيد الإسرائيلي وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين قد يوسع الصراع ويخلق الفوضى بالضفة الغربية.

وأشار العاهل الأردني، إلى ضرورة أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دورًا قياديًا في الدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.