"تصفية القضية الفلسطينية ستبدأ من الضفة".. طارق فهمى يوجه رسالة هامة لـ"الشاهد"

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن: "إسرائيل تستخدم القوى الممنهجة حاليا لإثبات قدرتها على الأرض؛ لأن الإسرائيليين يعلمون جيدا إذ خرجوا من هذا الكيان وهذه المساحة الديمغرافية لن يكون لهم وجود، لذا يبحثون الآن عن نفي كل من لا ينتمي إليهم".

وأضاف فهمي، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن "مصر أدارت الصراع العربي الإسرائيلي على مدار 70 عاما، ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية جاءت لتحسم هذا الصراع لصالح دولة الاحتلال، فالقضية هنا ليست غزة، بل ارتباطها الأكبر بالضفة الغربية؛ لأنه من هناك سيتم تصفية القضية الفلسطينية".

واستكمل: "في تقديري الشخصي، يجب على الفلسطينيين أن ينتبهوا من هذا المخطط الإسرائيلي، ويقاتلون من أجل عدم إتمام هذا الأمر بأي شكل، فالدولة المصرية هي الدولة الوحيدة في الإقليم التي تقف كحائط صد ضد هذه المخططات الصهيونية".