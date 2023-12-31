الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أحدث ظهور لـ شيرين عبدالوهاب بعد انفصالها عن حسام حبيب (فيديو)

شرين عبدالوهاب
شرين عبدالوهاب

انتشر مؤخرًا مقطع فيديو للفنانة شيرين عبدالوهاب عبر منصة "إكس"، برفقة مصممة الأزياء العراقية زينة زكي، خلال استعداداتها الأخيرة لإحياء حفل رأس السنة في دبي.

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وتداول جمهور الفنانة شيرين المقطع كونه يعد الظهور الأول لها بعد تأكيد خبر انفصالها عن الفنان حسام حبيب بعد زواج دام لأكثر من 5 سنوات، مؤكدة أن انفصالها تم في هدوء وإطار متحضر.


جاء الانفصال بعد انتشار أخبار أكدت وجود خلاف بينهما، حيث غادرت المملكة العربية السعودية من دونه.

وظهرت "شيرين"، من خلال الفيديو وهي بكامل سعادتها، معبرة عن إعجابها بالفساتين التي تحمل توقيع "زينة"، كما عبرت الأخيرة عن سعادتها بزيارة شيرين، ووصفتها بأنها صوت مصر والوطن العربي الأول.

https://youtube.com/shorts/uvGqV4IwpOg

 

شرين عبدالوهاب إطلالة الفنانة شرين عبدالوهاب دبي الإمارات إكس

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