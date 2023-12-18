حاكم دبي مُهنئًا الرئيس السيسي: "نبارك للشعب المصري هذه المسيرة"

هنأ الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي رئيس الوزراء الاماراتي، اليوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان فوزه بولاية جديدة بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكتب محمد بن راشد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس“: ”أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة.. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار”.

وأكد محمد بن راشد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين.

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حازم بدوي، يوم الاثنين، إن المرشح عبد الفتاح السيسي حصل على 89.6% من الأصوات في الانتخابات التي أجريت يومي 10 و12 ديسمبر.

وقال إن نسبة قياسية بلغت 66.8% من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 67.3 مليونًا في البلاد أدلوا بأصواتهم.

وأعلن “بدوي” أن ولاية السيسي الجديدة تبدأ من اليوم التالي لانتهاء ولايته الحالية، واصفا الفائز الحقيقي في الانتخابات بأنه الشعب المصري.