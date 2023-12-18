عاجل.. بعد إعلان الفوز.. الرئيس السيسى يلتقى أحد المواطنين خلال جولته بشوارع القاهرة (فيديو)

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، أحد المواطنين خلال جولته في شوارع القاهرة، بعد الفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية.

وحرص الرئيس السيسي على الاستماع إلى المواطن ومعرفة تفاصيل عمله واحتياجات المنطقة التي يعمل بها، واعدًا باستكمال أعمال التطوير في هذه المنطقة، ومنحهم مكانًا مناسبًا لعملهم بشكل يليق بالمواطن المصري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة حتى عام 2030 بنسبة 89.6%.