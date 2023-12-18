بأعلام مصر.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بفوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة (فيديو)

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الإثنين، مسيرات لعدد من المواطنين احتفالًا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، رفعوا خلالها أعلام مصر ورددوا هتافات الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أن عدد الناخبين المقيدين ببيانات الناخبين هو 67 مليونًا و32 ألفًا و438 ناخبًا، عدد من أدلوا بصوتهم 44 مليونًا و777 ألفًا و668 ناخبًا، بنسبة 66.8%، عدد الأصوات الصحيحة 44 مليونًا و288 ألفًا و361 صوتًا بنسبة 98.9%، وعدد الأصوات الباطلة 489.307، بنسبة 1.1%.