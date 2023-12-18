الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ تخطيط عمرانى: الدولة تسعى لتوفير المسكن لكل فرد

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة تسعى لتوفير المسكن لكل فرد في الدولة، وهذا ما نشاهده من طرح لمشاريع الإسكان التي تطرحها الدولة.

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة لا توفر مسكن فحسب، بل توفر خدمات العمل وشبكات صرف صحي وبنية تحتية كاملة.

وأشار إلى أن الدولة ساهمت في توفير العديد من المساكن لكل فئات الشعب المصري، بل وأتاحت له العديد من الخدمات التي تساهم في تعمير هذه الأماكن.

استاذ تخطيط عمراني الدكتور سيف الدين فرج المسكن الدولة المصرية اكسترا نيوز

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