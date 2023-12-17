السفير جمال بيومي لـ"إكسترا نيوز": الصمود الفلسطيني السلاح الأكبر في يد الفلسطينيين والعرب

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الحرب في غزة في غاية التعقيد، بسبب عدم وجود زعامة حقيقة في الجانب الإسرائيلي قادرة على تحكيم العقل.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن دولة إسرائيل زرعت دون أي قانون دولي، فكيف لأهالي فلسطين أن يتركوا أرضهم لأجل هؤلاء.

وأضاف بيومي، أن مصر والأردن أعلنا بشكل واضح وصريح رفضهم التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، مؤكدا أن الصمود الفلسطيني هو السلاح في النزاع الإسرائيلي العربي.