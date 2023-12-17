حزب الله يستهدف مقر قيادة لجيش الاحتلال.. والمقاومة الفلسطينية تدمر ناقلتى جنود بخان يونس

أكد حزب الله أنه استهدف موقع "الراهب الإسرائيلي" وحقق إصابة مباشرة لعدد من الجنود، وفقًا لما نشرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف حزب الله، في بيانه، أن الصواريخ التي أطلقت، استهدفت أيضًا مقر قيادة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة إيفن مناحم، وأبناء عن وقوع إصابات، كما أعلن حزب الله، استهداف تجمع لآليات وجنود الاحتلال في محيط قرية هونين.

فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية، أن أفرادها دمروا ناقلتي جند لجيش الاحتلال شمال خان يونس، بالإضافة إلى وجود اشتباكات بحي الشجاعية والزيتون جنوب القطاع.