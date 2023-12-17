الإثنين 18 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": إسرائيل اعتقلت 4540 فلسطينيًا بينهم 260 طفلًا فى الضفة الغربية

مراسلة القاهرة الإخبارية
مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحاول استعطاف الإعلام من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم، أمس.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية إلى أن الضفة الغربية تشهد تصاعدًا من خلال اقتحام عدد من البلدات، موضحة أنه منذ السابع من أكتوبر هناك 4540 مواطنًا فلسطينيًا اعتقلوا في الضفة الغربية.

وأضافت السلامين أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 150 امرأة، 260 طفلًا، و32 صحفيًا و6 شهداء توفوا في سجون الاعتقال، منذ السابع من أكتوبر.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية بأن بلدة طولكرم شهدت عددًا من الاشتباكات وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت عددًا من المواطنين.

مراسلة قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية إسرائيل الضفة الغربية فلسطيني

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