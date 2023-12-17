الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: إصابة 9 جنود إسرائيليين بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية

جنود الإحتلال الإسرائيلي
جنود الإحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيانه عن إصابة 9 جنود بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الجنود خلال الأيام الماضية، خاصة بحي الشجاعية، حيث نشرت المقاومة الفلسطينية عددًا من الفيديوهات التي توضح عمليات استهداف عدد من الآليات والدبابات العسكرية التابعة للاحتلال، بالإضافة إلى استهداف عدد من الجنود بمنطقة حجر الديك.

وفي خبر سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن 297 شهيدًا ارتقوا في الضفة الغربية، بينهم 70 طفلًا منذ 7 أكتوبر، بحسب ما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية". 

القاهرة الإخبارية جنود إسرائيلين قناة القاهرة الإخبارية الإسرائيلي الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: عدد كبير من آليات جيش الاحتلال تقتحم طولكرم

شهيد وإصابتان خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم دير عمار

جالانت: سنرد على الحوثيين فى الوقت المناسب وبالتنسيق مع الحلفاء

بنيامين نتنياهو: أنا من عرقلت قيام دولة فلسطينية السنوات الماضية

جانتس: نخوض حربًا صعبة وأليمة فى غزة

وزير الدفاع الإسرائيلى: الهجوم على إسرائيل فى 7 أكتوبر بدأ من حى الشجاعية

بنيامين نتنياهو: سنواصل حربنا فى قطاع غزة

نتنياهو: نحن فى حرب وجودية وستصبح غزة تحت السيطرة الإسرائيلية

الأكثر قراءة

ضعف عدد القتلى فى عدوان 2014.. إسرائيل تتكبد خسائر هائلة فى حربها على غزة

التحريات تفجر مفاجأة فى العثور على جثتى أم وابنها بالطالبية

كينو: الأهلي فريق صعب ولاعبوه لا يستسلمون.. وكنت سعيد في مصر

أسعار الخضروات اليوم الأحد لدى التجار في سوق العبور للجملة

"فيديو إنستجرام السبب".. اعترافات المتهم بطعن كلب بسلاح أبيض بالمقطم

طرح كراسات شروط حجز شقق الإسكان المتميز اليوم.. الأماكن والمساحات وأنظمة السداد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الفرنساويين جم مصر 1798 مشيوا 1801 بس تفتكر مشيوا؟

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وانتصارًا لمقاومته العظيمة

لواء.حمدى البطران

حتمية التغيير

أحمد الصغير

إنها مصرُ.. وإنهم المصريون!

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهة البحر الأحمر.. هل تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين؟

36 شهيدًا فى قصف إسرائيلى على جباليا ومخيم دير البلح

4 شهداء فى عدوان الاحتلال الإسرائيلى المتواصل على مخيم نور شمس