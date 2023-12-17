القاهرة الإخبارية: إصابة 9 جنود إسرائيليين بجروح خلال الساعات الـ24 الماضية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بيانه عن إصابة 9 جنود بجروح، خلال الساعات الـ24 الماضية في قطاع غزة.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في الجنود خلال الأيام الماضية، خاصة بحي الشجاعية، حيث نشرت المقاومة الفلسطينية عددًا من الفيديوهات التي توضح عمليات استهداف عدد من الآليات والدبابات العسكرية التابعة للاحتلال، بالإضافة إلى استهداف عدد من الجنود بمنطقة حجر الديك.

وفي خبر سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن 297 شهيدًا ارتقوا في الضفة الغربية، بينهم 70 طفلًا منذ 7 أكتوبر، بحسب ما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية".