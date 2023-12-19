مواطن: المصريون يثقون في قرارات السيسي بشأن القضية الفلسطينية (فيديو)

يواصل المصريون على مدار شهرين من الحرب الإسرائيلية على غزة، التأكيد مرارًا وتكرارًا على دعمهم لكل ما يتخذه الرئيس السيسي من قرارات للدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة مخطط الاحتلال لتهجير سكان القطاع المحاصر وتصفية القضية الفلسطينية.

وقال خالد محمد، لـ"الدستور" إن مصر كان لها الدور الأكبر في دعم القضية الفلسطينية منذ سنوات ماضية وحتى إعلان الحرب على عزة في الشهور الماضية، منددًا بجرائم الاحتلال من قصف المستشفيات وقتل الأطفال والنساء وهدم المنازل.

أضاف أن القيادة السياسية المصرية كانت على دراية كاملة بمخططات الجيش الأسرائيلي، لذلك رفض فكرة التهجير لما فيها من خطر كبير على الأمن القومي المصري وإنهاء القضية الفلسطينية للأبد وعدم استرداد الأرض المغتصبة.

الجهود المصرية تنجح فى فتح معبر رفح

ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، وبدأت نحو 20 شاحنة في العبور من خلال البوابة الرئيسية لمعبر رفح، حيث ستكون الأولوية للشاحنات المحملة بالمستلزمات الطبية والغذائية، وجاء دخول الشاحنات وسط فرحة عارمة من قبل عمال الإغاثة، وسائقي الشاحنات.

وقامت الدولة المصرية خلال وقت وجيز، بتجهيز وإعادة إصلاح الطريق عند معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيدًا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.