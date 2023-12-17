الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسي: نتنياهو لا يؤمن بالسلم مع الفسلطينيين ولا بقيام دولة فلسطين

نتنياهو
نتنياهو

قال جهاد حرب، الكاتب والباحث السياسي، إن بنيامين  نتنياهو رجل أيدلوجي ولا يؤمن بالسلم مع الفسلطينيين ولا يؤمن بقيام دولة فلسطين، ويريد أن يظهر أنه الأكثر شدة وأنه متمسك بأيدلوجيته.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو قال "أنا ابن أبي"، ووالده هو يهودي صهيوني ويرى أن إسرائيل من البحر للصحراء وأن هذه دولة إسرائيل كما يؤمن بها وهذا الشعار موجود على باب حزب الليكود.

خطاب نتنياهو وأفعاله مزدوجة

وأكد أن خطاب نتنياهو مزدوج وأفعاله مزدوجة وإرساله رئيس الموساد لقطر بسبب الضغط الهائل من قبل المجتمع الدولي ونتنياهو في خطابه الأخير تحدث عن حملة انتخابية لأنه يريد أن يظهر للحملة المقبلة ويريد جلب أصوات المتطرفين إليه.

وأشار إلى أن نتنياهو يستند على بعض نصوص التوارة والدين اليهودي لحث اليهود على القتال، وأنه يسعى لغزو غزة من أجل توسيع رقعة إسرائيل. 

الباحث السياسي نتنياهو لايؤمن بالسلم الفسلطينيين بقيام دولة فلسطين يهودي صهيوني

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