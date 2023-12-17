الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزت إبراهيم: نتنياهو أكد أنه لن يوقف الحرب حتى لا تكون انتصارًا لحماس

نتنياهو
نتنياهو

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، يتحرك في عدد من المحاور ويناور بشكل مكثف للوصول لأكثر من صيغة يمكن أن تحرز أي انتصار في هذه المعركة.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامي كمال ماضي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو يعاني اليوم ضغوطًا داخلية فيما يخص مسألة الأسرى الذين قتلوا والغضب الشعبي واليوم نجد أنه اجتمع مع عائلات الأسرى والجنود الذين قتلوا بغزة، وخرج برسالة أن هناك قوى أخرى تمثلها عائلات الجنود القتلى وأنهم هم من يضغطون لاستمرار الحرب. 

منح رئيس الموساد صلاحيات للتفاوض حول الأسرى

وتابع، أنه منح رئيس الموساد صلاحيات لإجراء مباحثات جديدة وبين الذهاب للتفاوض واستكمال العملية العسكرية بالشروط نفسها، مشيرًا إلى أنه عقد مؤتمرًا صحفيًا كان حادًا وأراد أن يبلغ الجميع أن لديه خيارات عديدة وأنه لن يوقف الحرب حتى لا يكون انتصارًا لحماس. 

عزت إبراهيم نتنياهو يوقف الحرب انتصار لحماس رئيس الموساد الأسرى لاستمرار الحرب

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