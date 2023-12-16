السبت 16 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بنيامين نتنياهو: أنا من عرقلت قيام دولة فلسطينية السنوات الماضية

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إننا لن نوقف الحرب ولن نسحب قواتنا من غزة قبل تحقيق أهدافنا وإعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال المؤتمر الصحفي لقادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، والتي بثته قناة "القاهرة الإخبارية": "أنا من عرقلت قيام دولة فلسطينية، مضيفًا أننا نحاول الآن استكمال عملية استعادة المحتجزين".

وأضاف نتنياهو، أنني أخبرت واشنطن أن الفلسطينيين لن يحصلوا على أي سيادة، مؤكدًا أن الحرب مستمرة في قطاع غزة من أجل القضاء على حماس.

بنيامين نتنياهو دولة فلسطينية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الحرب القاهرة الإخبارية

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