بنيامين نتنياهو: أنا من عرقلت قيام دولة فلسطينية السنوات الماضية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إننا لن نوقف الحرب ولن نسحب قواتنا من غزة قبل تحقيق أهدافنا وإعادة المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال المؤتمر الصحفي لقادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، والتي بثته قناة "القاهرة الإخبارية": "أنا من عرقلت قيام دولة فلسطينية، مضيفًا أننا نحاول الآن استكمال عملية استعادة المحتجزين".

وأضاف نتنياهو، أنني أخبرت واشنطن أن الفلسطينيين لن يحصلوا على أي سيادة، مؤكدًا أن الحرب مستمرة في قطاع غزة من أجل القضاء على حماس.