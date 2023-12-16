وزير الدفاع الإسرائيلى: الهجوم على إسرائيل فى 7 أكتوبر بدأ من حى الشجاعية

قال وزير الدفاع الإسرائيلى يؤاف جالانت، إن ما حدث في قطاع غزة الأيام الماضية، أتحمل مسئوليته بشكل كامل، وسيتم فتح تحقيق لمعرفة كيف حدث ذلك.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، خلال المؤتمر الصحفي لقادة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، والتي بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن حادث قتل 3 محتجزين صعب وهو جزء من ثمن الحرب الكبير الذي ندفعه كل يوم في الحرب بقطاع غزة.

وأضاف جالانت أن الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر بدأ من حي الشجاعية، لذلك المعارك هناك لا بد أن تنتهي بانتصار جنودنا.