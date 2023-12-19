الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستشار مركز الأهرام للدراسات: إسرائيل تستهدف تهجير أهالى فلسطين واحتلال الأرض بالقوة

تهجير أهالي فلسطين
تهجير أهالي فلسطين

وجه الدكتور عبدالعليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، التحية للدور الذي تقوم به نقابة الصحفيين في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، استكمالًا لدورها الممتد في دعم القضايا القومية.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين تحت عنوان "القضية الفلسطينية بين المعايير المزدوجة.. ومخططات التهجير"، وهى ضمن فعاليات "يوم مع الصحافة الفلسطينية".

وقال عبدالعليم، إن ما يتم الآن بمثابة حلقة أخرى في المشروع الصهيوني لتهجير أهالي فلسطين واحتلال الأرض بالقوة، أسوة بالاستيطان الأوروبي والمجازر التي ارتكبها ضد العرب والأفارقة والهنود الحمر.

وأضاف أن الخطة معروفة وترتكز على جريمة التطهير العرقي التي سبق أن تم استخدامها في بداية الاحتلال للأرض الفلسطينية.

وشدد أن المجتمع الدولي منافق ومتواطئ ومزدوج المعايير، ومحوره الأساسي يستهدف تخليص إسرائيل من عقدة الذنب التي كان يعانيها الغرب تجاه اليهود، فهى-إسرائيل- لم تنجح في تصفية القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين حتى هذه اللحظة.

وشارك في الندوة مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية  الدكتور عبدالعليم محمد، والكاتب والسياسي الدكتور عمرو الشوبكى، ومن غزة الدكتور عطا أبوالعيش، الكاتب الصحفى، والإعلامى حسين عبدالغنى.

أدار الندوة الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين.

مركز الأهرام للدراسات السياسية إسرائيل تهجير أهالي فلسطين نقابة الصحفيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي

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