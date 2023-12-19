البلشي: الشعب الفلسطينى يتعرض لعملية إبادة وجرائم حرب.. وننسق لمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى "الصحافة الفلسطينية فى مواجهة الإبادة"، ضمن فعاليات "يوم مع الصحافة الفلسطينية" الذي تنظمه نقابة الصحفيين المصريين.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه السلام الوطني لفلسطين، ثم الوقوف دقيقة إجلال لـشهداء فلسطين.

وفي كلمته، أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة وجرائم حرب، وأن ٩٦ صحفيا استشهدوا خلال الحرب على غزة وتم استهداف أسرهم وأبنائهم، بما يفوق أكبر عدد مسجل لمقتل للصحفيين خلال أي حرب سبقت سواء الحرب العالمية الثانية أو الحرب الفيتنامية.



وتابع أننا ننظم يوما للتضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وسنستعرض جهود التنسيق بين نقابة الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين لمحاكمة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى أن العدو الصهيوني استحدث ديكتاتورية الخوارزمات لمنع نشر الرواية الفلسطينية, إلا أن الصحفيين في فلسطين صمدوا أمام ذلك، وأظهروا الحقيقة للعالم كله بما لاقى أثر.



وأكمل: نتحرك سويا لمحاكمة من يستهدفون الصحفيين الفلسطينيين وقد خاطبنا المؤسسات الدولية من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين، وتمت الاستعانة بمحامين مصريين مختصين بالترافع أمام الجنائية الدولية.



شارك في المؤتمر خالد البلشى نقيب الصحفيين، وناصر أبوبكر نقيب صحفيى فلسطين، ومنير زعرور مدير البرامج والسياسات فى الشرق الأوسط للاتحاد الدولى للصحفيين، ووائل أبودقة، ابن عم الشهيد سامر أبودقة.