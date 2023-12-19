الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

البلشي: الشعب الفلسطينى يتعرض لعملية إبادة وجرائم حرب.. وننسق لمقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية

نقيب الصحفيين خالد
نقيب الصحفيين خالد البلشي

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى "الصحافة الفلسطينية فى مواجهة الإبادة"، ضمن فعاليات "يوم مع الصحافة الفلسطينية" الذي تنظمه نقابة الصحفيين المصريين.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية تلاه السلام الوطني لفلسطين، ثم الوقوف دقيقة إجلال لـشهداء فلسطين.

وفي كلمته، أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة وجرائم حرب، وأن ٩٦ صحفيا استشهدوا خلال الحرب على غزة وتم استهداف أسرهم وأبنائهم، بما يفوق أكبر عدد مسجل لمقتل للصحفيين خلال أي حرب سبقت سواء الحرب العالمية الثانية أو الحرب الفيتنامية.


وتابع أننا ننظم يوما للتضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وسنستعرض جهود التنسيق بين نقابة الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين لمحاكمة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأشار إلى أن العدو الصهيوني استحدث ديكتاتورية الخوارزمات لمنع نشر الرواية الفلسطينية, إلا أن الصحفيين في فلسطين صمدوا أمام ذلك، وأظهروا الحقيقة للعالم كله بما لاقى أثر.


وأكمل: نتحرك سويا لمحاكمة من يستهدفون الصحفيين الفلسطينيين وقد خاطبنا المؤسسات الدولية من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين، وتمت الاستعانة بمحامين مصريين مختصين بالترافع أمام الجنائية الدولية.


شارك في المؤتمر خالد البلشى نقيب الصحفيين، وناصر أبوبكر نقيب صحفيى فلسطين، ومنير زعرور مدير البرامج والسياسات فى الشرق الأوسط للاتحاد الدولى للصحفيين، ووائل أبودقة، ابن عم الشهيد سامر أبودقة.

الصحافة الفلسطينية نقابة الصحفيين شهداء فلسطين نقيب الصحفيين المصريين الشعب الفلسطيني إبادة وجرائم حرب

مواد متعلقة

نقابة المهندسين تفتح باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية لعام 2024

مجلس نقابة المحامين يبحث آخر ترتيبات "عمومية ديسمبر"

نقيب المحامين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

مجلس نقابة الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

الأعلى للإعلام: الرئيس أنقذ البلاد من السقوط وسيصل بها إلى بر الأمان

حازم عمر يهنئ الرئيس السيسى بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية

الشوربجي: نتيجة الانتخابات انعكاس واضح لما شهده وطننا العزيز من مشروعات تنموية

نقابة المهندسين تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

مصر تعلن انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة واحتفاظها بحقها فى الدفاع عن أمنها المائى

جدل كبير بشأن "كريسماس صلاح" فى إنجلترا.. ومتابعون: "أطفال غزة تبكى" (صور)

احتواء حريق بمحل شهير بوسط البلد.. والتحريات: "النيران امتدت لمحال مجاورة"

تفاصيل رسالة الكونجرس لبايدن: ممارسات نتنياهو خطر على الجميع

نشوب حريق فى شارع 26 يوليو بوسط القاهرة (صور)

التجديد لعاطل طعن كلبًا أثناء ترويجه للمخدرات بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

وتستمر مسيرة العطاء

جلال حمام

بين الرئيس والشعب.. عهد وأمانة

محمد الراعي

10 أسباب وراء هزيمة الأهلى.. وضياع فرصة العمر بالمونديال

عبدالوهاب داود

كل حاجة وعكسها

وائل لطفي

الجميع رابحون

ماجد حبته

ولاية جديدة للرئيس

محمد عبدالعزيز

والآن نقولها.. مبارك لرئيسنا وشكرًا لمنافسيه

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى برقية تهنئة للرئيس السيسى: لنواصل العمل لوقف العدوان الإسرائيلى على غزة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

80 ساعة من الكمائن: كيف هاجمت فرقة إسرائيلية مواقع المراقبة لحماس؟

"تليجراف": وحشية قرارات نتنياهو فى غزة تنشئ جيلًا أقوى من حماس

الاضطرابات العقلية تصيب المجتمع الإسرائيلى بعد طوفان الأقصى