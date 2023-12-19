الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أسامة الأزهرى: القضية الفلسطينية شاغلنا الذى يؤذينا جميعًا وقضيتنا الكبرى

د.أسامة الأزهري
د.أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن إسرائيل بدون أمريكا- لا حياة لها- والآن نشهد تغير موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن من القضية الفلسطينية، وذلك بعد أن تلقى هجومًا حادًا من الشعب الأمريكي.

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وأكد الأزهري، في تعليقه عن مستجدات ما يحدث في غزة خلال برنامج "حامل المسك"، أن الشاغل الأكبر الذي يؤذينا جميعًا وقضيتنا الكبرى هي القضية الفلسطينية، ونتابع عن كثب الكوارث التي تنزل على أشقائنا في فلسطين على وجه العموم، وغزة على وجه الخصوص.

وأوضح الأزهري أن الشر يدفع بالشر، لذلك رئيس وزراء دول الاحتلال بنيامين نتنياهو أصبح يتلقى الهجوم من الداخل الإسرائيلي؛ لأنه هو الأشد تطرفًا منذ تاريخها، وهناك مطالبات عبر الإعلام الإسرائيلي تطالب برحيله، مضيفًا أن نتنياهو كان يحلو له أن يصف المقاومة في فلسطين بالدواعش، والحقيقة الأقرب لشخص الدواعش هو نتنياهو.

وتابع الأزهري: "نتنياهو مجرم وإرهابي وعبء على الكيان الصهيوني، وبدأت الأصوات تتصاعد من الداخل الإسرائيلي بأن نتنياهو يفضح بلده أمام العالم، ويمارس الإرهاب الفج؛ حيث أعلن رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود أولمرت أن نتنياهو وأعضاء حكومته سفاحون، وخطر على إسرائيل".

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية موقف الرئيس الأمريكي القضية الفلسطينية الشعب الامريكي غزة

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